مقتل شخص فى مظاهرات مناهضة لمادورو بفنزويلا

أ ش أ

لقيت سيدة مصرعها في مظاهرات متفرقة اندلعت في فنزويلا عقب إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

ونقل راديو فرانس إنفو اليوم عن الفريدو روميرو مدير منظمة فورو بينال غير الحكومية القول إن ما لا يقل عن شخص قتل في ولاية ياراكوي، فيما اعتقل 46 آخرون عقب الأحداث التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية.

وتخللت التجمعات اشتباكات مع قوات الأمن، فيما أثار فوز نيكولايس مادورو شكوك المجتمع الدولي؛ حيث أكدت المعارضة ـ من جانبها ـ أنها قادرة على "إثبات" فوزها فى الانتخابات .

وهتف آلاف المتظاهرين في عدة أحياء فقيرة في كراكاس، مرددين "فليعيد السلطة الآن"، وأحرقت بعض الملصقات التي تحمل صورة الرئيس. وتم تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع لدى اقترابهم من وسط العاصمة.