أمريكا تعرب عن مخاوف جدية بشأن انتخابات فنزويلا بعد إعلان مادورو فوزه

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف جدية" بشأن صحة نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، بعد أن أعلن مجلس الانتخابات في البلاد فوز الرئيس نيكولاس مادورو.



وأكد الوزير الأمريكي -في تصريحات أدلى بها من طوكيو ونقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن بلاده لديها مخاوف جدية من أن النتيجة المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي، وأنه من المهم أن يتم فرز كل صوت بشكل عادل وشفاف، وأن يتبادل مسؤولو الانتخابات المعلومات على الفور مع المعارضة والمراقبين المستقلين دون تأخير، وأن تنشر السلطات الانتخابية الجدول التفصيلي للأصوات.



وقال "يراقب المجتمع الدولي هذا الأمر عن كثب وسيستجيب وفقًا لذلك".



وأعلن مادورو فوزه في وقت مبكر من يوم الاثنين في انتخابات كان من المتوقع أن يخسرها، بينما قال منافسه إدموندو جونزاليس إنه فاز في الواقع بمزيد من الأصوات، مما أدى إلى نشوب صراع حول نتائج الانتخابات.



وقال مجلس الانتخابات الفنزويلي إن مادورو فاز بنسبة 51 في المائة من الأصوات، على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة تشير إلى فوز جونزاليس والمعارضة.