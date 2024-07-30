اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

مشروعات وابتكارات للطلاب بجامعة حلوان وبحث إمكانية تحويلها لمنتجات

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:03 ص
مشروعات وابتكارات للطلاب بجامعة حلوان وبحث إمكانية تحويلها لمنتجات ابتكارات طلاب جامعة حلوان
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قاعة الفسطاط بمجمع الفنون والثقافة بـ جامعة حلوان أبرز مشروعات التخرج وابتكارات الطلاب، وذلك ضمن استكمالا لمبادرة "هنسوقلك" لدعم وتسويق إبداعات الشباب، التي أطلقتها اسره طلاب من اجل مصر المركزيه.

وقد تضمنت الفعاليات ورشة عمل لتدريب الطلاب على إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية لمشاريعهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. يأتي هذا تمهيداً لزيارة مرتقبة من لجنة تابعة للهيئة العربية للتصنيع لتقييم المشاريع وبحث إمكانية تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وفي كلمته للطلاب، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية استغلال الفرص المتاحة، مشدداً على دعم الجامعة الكامل لكل مبتكر ومبدع، وحث الطلاب على تقديم المزيد من الابتكارات التي تخدم الوطن، مشيراً إلى أن مصر في حاجة ماسة لأفكار الشباب التي تسهم في التطوير والتحديث.

وشدد الدكتور قنديل على أهمية تقديم ابتكارات صديقة للبيئة تعمل على تقليل انبعاثات الكربون وتستخدم خامات محلية، داعياً الطلاب إلى جعل الابتكار هدفاً سامياً لحل مشكلات المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "من أجل مصر" أن "هنسوقلك" تهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات الطلاب وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وأضاف أن المبادرة تتيح فرصاً حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسؤولين على تبني ابتكاراتهم.

0ef8aca3-94b2-4650-b1f1-4e75df39a2e3
 

 

76c86249-c78a-4ab1-a921-97af958b0107
 

 

2947f406-e592-4c28-a5ff-143b7ee7d085
 

 

c5e4f4bf-f8b6-4806-8683-3b392b1b95b9
 

 







جامعة حلوان

ابتكارات

اخبار مصر

التعليم العالى

السيد قنديل

هنسوقلك




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة