محافظ جنوب سيناء: تسجيل 80% من المواطنين المستهدفين بمنظومة التأمين الصحى الشامل

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، إنه تم تسجيل ما يقرب من 80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء، ونتابع مع كل الجهات المعنية استكمال تطوير وتجهيز المنشآت الصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للدكتور خالد مبارك على توليه هذا المنصب الجديد كمحافظ لجنوب سيناء، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين.



وتابع الدكتور أحمد السبكي، واللواء دكتور خالد مبارك، آخر استعدادات تشغيل مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء، وأعمال التجهيزات الجارية بالمجمع الطبي استعدادًا للتشغيل الجزئي أول سبتمبر عيادات خارجية وطوارئ، وأكدا اهتمام الرئيس بتحسين كافة الخدمات للمواطن السيناوي.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع الفيروز سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية لأهالي مدينة الطور، كما ناقشا خلال اللقاء التطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.



وتابع الدكتور أحمد السبكي، والدكتور خالد مبارك، أيضًا آخر مستجدات مشروع سانت كيور للسياحة الاستشفائية بمشروع التجلى الأعظم بمدينة سانت كاترين.



وقام محافظ جنوب سيناء بتسليم تقرير مفصل لرئيس هيئة الرعاية الصحية عن بعض التحديات للمعاونة وتذليل بعض المصاعب وحل شكاوى المواطنين وبدوره سلم رئيس هيئة الرعاية الصحية محافظ جنوب سيناء تقريرا عن مشروع سانت كيور لعرضها علي رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة لإبداء الرأي وإمكانية المشاركة به.

ومن جانبه، تقدم الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقي خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، واعتبار ملف صحة المواطن من أولى أولويات خطط الدولة بالإضافة لملف التعليم وتوفير الغذاء للمواطنين.



ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المرضى للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وبعد اللقاء تفقد الدكتور السبكي، مركزي طب أسرة الزهراء والمنشية، والعيادات المختلفة والخدمات المقدمة بالمركزين، كما استطلع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، حيث وجه برفع كفاءة العيادات بمركز طب أسرة الزهراء، كما وجه في مركز طب أسرة المنشية بالعمل على تقليل معدلات الانتظار بالحجز عن طريق الكول سنتر.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمواطنين في جنوب سيناء منذ بداية تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن، متابعًا: وتستمر الجهود في استكمال تطوير وتجهيز المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتحقيق الهدف الأسمى للهيئة وهو رضا المتعاملين.



