محافظ القليوبية يهنئ الطالبة مريم الثانية على الجمهورية بالثانوية الأزهرية.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اتصالاً هاتفياً مباشراً بالطالبة مريم ماهر عبد الله، بمعهد فتيات بنها، وذلك بعد حصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في شعبة الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في خطوة تعكس اهتمام محافظ القليوبية بالتفوق العلمي.

وخلال الاتصال، عبّر المحافظ عن خالص تهانيه للطالبة المتفوقة، مؤكداً فخره بإنجازها الكبير الذي يرفع اسم محافظة القليوبية عالياً، كما وجه الشكر الجزيل لوالدي الطالبة على رعايتهما ودعمهما المتواصل لابنتهما، مؤكداً أن هذا التفوق هو ثمرة جهود مشتركة بين الطالبة وأسرتها ومعلميها.

يأتي هذا التكريم كرسالة تحفيزية لكافة الطلاب والطالبات في المحافظة، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، كما يؤكد هذا التقدير على أهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل مشرق لمصر.

كما أجري، اتصالا هاتفيا بفضيلة الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقه الأزهرية بالقليوبية لتقديم التهنئة لفضيلته علي ظهور المنطقة الأزهرية بالمظهر المشرف وحصول أحد بناتها علي مركز متقدم بالثانويه الأزهرية علي مستوي الجمهورية، جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ.