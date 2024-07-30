محافظ الشرقية يناقش مشكلات التموين والتعليم خلال اجتماع مجلس أمناء العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء ، وبحضور المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ووكيل مجلس الأمناء ، والمهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري ، عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، وأعضاء مجلس أمناء المدينة .

وبدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على دور مجلس الأمناء والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم تجاه المضي قدماُ نحو تحقيق الأفضل لأهالي المدينة والتي تعد إحدى أكبر القلاع الصناعية بمصر لما تضمه من مصانع وشركات عملاقة بجانب الأيدي العاملة التي تمثل الركيزة الأساسية لدوران عجلة الإنتاج.

أكد محافظ الشرقية ان المحافظة بجهازها التنفيذي لا تألوا جهداً في تلبية احتياجات المواطنين وتسعي جاهدة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالإضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تُساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.

تناول الاجتماع مناقشة كافة المشكلات التي تعاني منها قطاعات التربية والتعليم والصحة والتموين وكذلك بحث سبل تعظيم الاستفادة من مركز تأهيل ذوي القدرات والهمم بالمدينة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتقديم سبل الدعم والمساندة لهم من خلال إقامة منشآت تقدم لهم خدمات طبية وتعليمية وفق الاشتراطات والمعايير العالمية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان عن امتنانه وشكره لمحافظ الشرقية لحرصه على حضور اجتماع مجلس الأمناء ، مؤكداً أننا جميعاً نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه لأهالي مدينة العاشر من رمضان وتلبية كافة احتياجات المواطنين.

بينما أوضح المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قيام الجهاز بإجراء أعمال التطوير والتجميل بالمداخل والمحاور الرئيسية بالمدينة وجارى البدء في العمل بالمجاورات والشوارع الداخلية وفقاً لمخطط زمني محدد ومواصفات عالية لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة وحرصا من الجهاز على الارتقاء بكافة الخدمات المؤداه لأبنائها.