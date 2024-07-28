محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة العمومية بمركزي ههيا والزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، موقف ههيا / الزقازيق، بمدينة ههيا، وذلك للإطمئنان على إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة عقب إعتمادها من المحافظة بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، دون أي زيادة في أسعار إسطوانات البوتاجاز أو الغاز الطبيعي، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

و إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف وإستفسر منهم عن مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي تم فيها مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين ومحدودي الدخل، مؤكداً على سائقي سيارات الأجرة الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تحميل الركاب أي أعباء إضافية.

وخلال لقاء محافظ الشرقية بالمواطنين طالب أحدهم بدعم الموقف بسيارات إضافية تعمل خلال الفترة من الساعة 7 إلى 9 صباحاً وذلك لإستيعاب أعداد الركاب بالموقف ليكلف المحافظ مدير الإدارة العامة للمواقف بتوفير أتوبيس نقل جماعي تابع للمحافظة يعمل في تلك الفترة تيسيراً على المواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام حركة السيارات بموقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار للإطمئنان على تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من وضع لوحات كبيرة بالموقف وملصقات على سيارات الأجرة موضح بها تعريفة الركوب الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بالقواعد الجديدة لتعريفة الركوب.

وإستفسر المحافظ من الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة مؤكداً على ضرورة عدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فوراً من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 2303693- 055 والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528 وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق الدائم والمستمر مع إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن بشن حملات مفاجئة على المواقف والطرق لمتابعة إنتظام حركة سيارات الأجرة وخطوط السير المحددة لها وعدد الركاب بكل سيارة، مؤكداً على ضبط السيارات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمراجعة موقف المحال التجارية غير المستغلة بالموقف وإختيار أنسب الطرق لتشغيلها والإستفادة منها في تحقيق المصلحة العامة للسائقين ولقاطني المنطقة.