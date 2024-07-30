محافظ الدقهلية يشن حملة على السرفيس والتاكسى للتأكد من الالتزام بالأجرة

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء/ جولة مفاجئة بشوارع مدينة المنصورة، لمتابعة الحملة المكبرة للنظافة ورفع الاشغالات ومراقبة الأسواق والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وتفقد المحافظ شوارع ( بورسعيد - عبدالسلام عارف - الجيش ) لمتابعة حملة النظافة والاشغالات التى انطلقت من شارع بورسعيد ، كما تفقد أحد منافذ بيع الخضار والفواكه بشارع عبدالسلام عارف للتأكد من الإعلان عن الأسعار وتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق ، وقام بإيقاف عدد من سيارات التاكسى والسرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة والبنديرة المقررة ، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم ووجه بسرعة حلها .

جاء ذلك بحضور العميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، والعميد على ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، وشرطة المرور، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

ووجه اللواء " مرزوق " لرؤساء الأحياء بتقليم وتهذيب كافة الأشجار بالجزر الوسطى وغسيل الأرصفة وتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



وشدد " المحافظ " على الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وتوفيرها ومراقبة الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للحد من غلاء الأسعار والقضاء على جشع بعض التجار .



وأمر اللواء " مرزوق " مدير شرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع كافة الاشغالات من شوارع مدينة المنصورة لتسهيل الحركة المرورية أمام السيارات والمواطنين من خلال التنسيق مع رؤساء الأحياء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يستغلون من الأرصفة مشدداً على أن الرصيف من حق المواطن للسير عليه .



كما أمر " المحافظ " مدير إدارة المرور بشن حملة مكبرة على سيارات التاكسى للتأكد من تشغيل العدادات والالتزام بالأجرة المقررة ، مشيراً إلى أن شكاوى المواطنين كثرت من سائقى سيارات التاكسى ولن أسمح باستمرار هذا الأمر مره أخرى.



وأيضاً أمر اللواء " مرزوق " مدير إدارة المروة بشن حملة مكثفة على سيارات السرفيس للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم تقسيم الخطوط ، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، موجهاً بدراسة إمكانية زيادة عدد من خطوط السرفيس داخل المدينة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



وقال المحافظ جهد مشكور من رجال شرطة المرور والمرافق فى أول يوم للحملة المكبرة لضبط الشارع من خلال رفع الاشغالات والتفتيش على سيارات التاكسى والسرفيس للتأكد من التزامهم بعد ورود شكاوى عديدة منهم .



كمال قال اللواء مرزوق شكرى وتقديرى لعمال النظافة بحى غرب وحى شرق المنصورة ولرؤساء الأحياء والمشرفين على الجهد المبذولة فى الحملة المكبرة ، مشيراً إلى أن ما رأيته اليوم شئ مشرف وسنعمل على مواصلة هذا العمل، ووجه لرئيس حى غرب بصرف مكافأة مالية لأحد مشرفى النظافة والعمال بقطاع شارع بورسعيد .



وكلف محافظ الدقهلية المسئولين عن دار ابن لقمان بسرعة تغيير اللوحات الفنية والإرشادية التى تقع فى مدخل الدار وتحسين الصورة البصرية للمترددين على الدار



محافظ الدقهلية خلال الجولة



حملة مكبرة علي سيارات السرفيس و التاكسي



حملة المحافظ علي سيارات السرفيس والتاكسي



حملة مكبرة علي سيارات السرفيس و التاكسي