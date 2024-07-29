اليوم السابع
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الإثنين، 29 يوليو 2024 06:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الوزراء السورى يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مجدل شمس بالجولان

الإثنين، 29 يوليو 2024 05:00 م
مجلس الوزراء السورى يدين جريمة الاحتلال الإسرائيلى فى مجدل شمس بالجولان مجدل شمس
أ ش أ

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أدان واستنكر مجلس الوزراء السوري اليوم الاثنين، الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة مجدل شمس في الجولان المحتل وراح ضحيتها العشرات بين شهيد ومصاب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" - عن بيان مجلس الوزراء -"أن هذه الجريمة التي تضاف بشكل طبيعي إلى جريمة الاحتلال الإسرائيلي، تأتي محاولة لاختلاق الأكاذيب والحجج لتوسيع دائرة العدوان على شعوب المنطقة، وللهروب من المأزق جراء المقاومة التي يواجهها هذا الاحتلال في قطاع غزة"، ولفت إلى العدوان الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أبناء الجولان السوري المحتل ولن يضعف من إرادتهم الوطنية وتمسكهم بهويتهم العربية السورية ومقاومتهم للاحتلال.

يذكر أن صواريخ الاحتلال الإسرائيلي الاعتراضية اعترضت الملعب البلدي بمجدل شمس المحتلة، وراح ضحيتها 12 شهيداً من الأطفال وعشرات الجرحى حيث كان لاعبو يتنافسون في مباراة كرة القدم، وآخرون يحضرونها لتشجيعهم، وكل منهم ينتظر فوز فريقه، لكن الصواريخ حولت المباراة إلى مجزرة، والفرحة المنتظرة تحولت حزناً وفجيعة.







مجلس الوزراء السوري

الاحتلال الإسرائيلى

الجولان

مجدل شمس




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