ليس النيكوتين فقط.. عشرات المواد الكيميائية فى السيجارة تعرضك للسرطان

كتب - حسام الشقويرى

عندما نتحدث عن السجائر، فإن المكون الرئيسي الذي يتبادر إلى الذهن هو التبغ، ولكنك ستتفاجأ عندما تعلم أنها تحتوي على العديد من المواد الكيميائية السامة التي يمكن أن تسبب السرطان.

وبحسب جمعية الرئة الأمريكية فتحتوي السجائر على ما يقرب من 600 مكون وتنتج أكثر من 7000 مادة كيميائية عند احتراقها، ومن المعروف أن 69 من هذه المواد الكيميائية على الأقل مسببة للسرطان، والعديد منها سامة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

وفيما يلي بعض المواد الكيميائية السامة التي يتم إطلاقها عند حرق السجائر، وتأثيرها على الصحة:

الأسيتون



يوجد الأسيتون عادة في مزيل طلاء الأظافر، وهو مادة مهيجة للعين والأنف والحلق. يمكن أن يسبب الأسيتون الدوخة والصداع والغثيان، كما أن التعرض له لفترة طويلة يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي والكبد.

حمض الاسيتيك



يستخدم كمكون في صبغ الشعر ويسبب تهيج العين والأنف والحلق ويمكن أن يسبب حروقًا في الجلد واستنشاقه يمكن أن يسبب السعال وصعوبة التنفس.

الأمونيا



الأمونيا عبارة عن منظف منزلي شائع يسبب تهيج العينين والأنف والحلق. ويمكن أن يسبب السعال والصفير وصعوبة التنفس. وفي تركيزات عالية، يمكن أن يكون الأمونيا قاتلاً.

الزرنيخ



يستخدم الزرنيخ في سم الفئران وهو مادة مسرطنة معروفة. ويمكن أن يسبب سرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان المثانة وأنواع أخرى من السرطان. كما يتسبب الزرنيخ في تلف الجهاز العصبي والقلب والكبد.

البنزين



البنزين هو مادة مسرطنة أخرى معروفة توجد عادة في الأسمنت المطاطي والبنزين. ويمكن أن تسبب سرطان الدم وأنواع أخرى من سرطان الدم، كما أنها تلحق الضرر بالجهاز المناعي والجهاز التناسلي.

البوتان



يمكن أن يؤدي استخدام غاز البوتان في سائل الولاعات إلى إزاحة الأكسجين، مما يؤدي إلى الاختناق. وفي تركيزات عالية، يمكن أن يسبب غاز البوتان الدوخة والصداع والغثيان.

الكادميوم



الكادميوم، وهو مادة مسرطنة معروفة، هو مكون نشط في حمض البطارية ويمكن أن يسبب سرطان الرئة، وتلف الكلى، وأمراض العظام.

أول أكسيد الكربون



يؤدي أول أكسيد الكربون، الذي يتم إطلاقه في عوادم السيارات، إلى تقليل قدرة الدم على حمل الأكسجين، مما يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل صحية أخرى.

الفورمالديهايد



الفورمالديهايد، وهو سائل يستخدم في التحنيط، مادة مسرطنة معروفة بأنها تسبب سرطان الأنف والحنجرة. كما أنها تسبب تهيج العينين والأنف والحنجرة.

هيكسامين



يمكن للهيكسامين، الموجود عادة في سائل ولاعة الشواء، أن يسبب تهيج العينين والجلد والجهاز التنفسي.

النفثالين



يمكن أن يسبب النفثالين، وهو مكون شائع في كرات النفتالين، فقر الدم، وتلف الكلى والكبد، ويسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

الميثانول



الميثانول، وهو أحد المكونات الرئيسية في وقود الصواريخ، سام إذا تم تناوله أو امتصاصه من خلال الجلد. ويمكن أن يسبب العمى وتلف الكبد والوفاة.

النيكوتين



النيكوتين، المستخدم كمبيد للحشرات، يسبب الإدمان بشكل كبير. فهو يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم ويمكن أن يسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة.



