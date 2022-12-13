5 أعراض جانبية لمستحضرات التجميل.. اعرفى طرق الوقاية

كتبت رانيا عامر

تشمل مستحضرات التجميل مجموعة واسعة من المنتجات، قد تسبب بعضها مشاكل صحية مثل،"تهيج الجلد، وتهيج العين، أو الحساسية، وعادة ما تكون هذه المشاكل قصيرة الأمد، وتختفي عند توقف استخدام المنتج ،وفقا لما نشره موقع السي ان ان .

ومن جانبها أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا توجد دراسات للآثار الصحية لمعظم مستحضرات التجميل على المدى البعيد ،لذلك من المهم أن تفهم جيدًا كيف قد تبدو أعراض بعض المنتجات التجميلية، والتي تحدث نتيجة عامل واحد، أو عوامل عديدة.

كمانشرت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، بعض الأعراض الأكثر شيوعًا الناتجة من استخدام منتجات مستحضرات التجميل.

ابرز الأعراض الجانبية من استعمال مستحضرات التجميل

حروق الجلد

احمرار

ضيق التنفس

تساقط الشعر

حكّة

اتباع الخطوات التالية لتفادي حدوث الأعراض الجانبية:

تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة

عدم خلط المنتجات مـع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها

عدم مشاركة المنتجات مع الآخرين لتفادي انتقال العدوى

التحقـق مـن صلاحية المنتجات قبل استخدامها

استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة

تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر

شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة