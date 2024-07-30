لو بتصحى وتعاني من القلق فى الصباح؟.. كيفية التعامل مع هذه الأزمة

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من أنه ليس مصطلحًا طبيًا، فإن القلق الصباحي يعني الاستيقاظ مع مشاعر التوتر والقلق، ومن الشائع أن تشعر بذلك إذا كنت تمر بمراحل مرهقة، أو تتعامل مع تغييرات جذرية في حياتك، أو تمر بضائقة، وفقًا لما نشره موقع thehealthsite

واضطراب القلق العام (GAD) هو شعور بالقلق المفرط وغير المنضبط الذي يصبح جزءًا من الحياة اليومية ويحدث بشكل متكرر لمدة لا تقل عن 6 أشهر. ويميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق أحيانًا إلى القلق حتى بشأن أبسط الأنشطة اليومية والتي قد تشمل القلق بشأن العمل والتعليم والمال والعلاقات والأسرة والصحة.

الأعراض الشائعة للقلق الصباحي

لا يؤدي القلق إلى اضطراب عقلك فحسب، بل قد يؤثر على صحتك العامة أيضًا، إذا كنت تعاني من القلق في الصباح، فإن بعض أعراضه الشائعة تشمل:

• الشعور بالقلق

• الانزعاج

• التعب

• علامات نوبة القلق مثل زيادة معدل ضربات القلب وتوتر العضلات والصدر الأيمن

• صعوبة التركيز وتجربة ضباب الدماغ

• العصبية ومشاكل إدارة القلق

• عدم القدرة على النوم أو البقاء نائمًا

• مشاكل في الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والإسهال

• الصداع

الأسباب

قد تكون أسباب القلق الصباحي هي نفس الأسباب التي تؤدي إلى اضطراب القلق. وعادة ما يكون القلق الصباحي نتيجة للبقاء تحت الضغط لفترة طويلة. تشمل بعض الأسباب الشائعة لأعراض القلق الصباحي ما يلي:

• توقع اليوم القادم أو حدث مستقبلي والقلق منه.

• التوتر بشأن شيء حدث في الماضي.

• ارتفاع هرمون التوتر، الكورتيزول، والذي يزداد بشكل طبيعي خلال الساعة الأولى من الصباح،

• تناول الكافيين أو السكر (وكلاهما يؤدي إلى تفاقم القلق.

كيفية التوقف عن القلق الصباحي

إذا كان القلق الصباحي أمرًا شائعًا بالنسبة لك، فإليك بعض استراتيجيات العناية الذاتية التي يمكنك تنفيذها للتعامل معه. وتشمل بعض هذه الاستراتيجيات ما يلي:

1. حافظ على نشاط جسمك

توصي الجمعية الأمريكية للقلق والاكتئاب بأن الحفاظ على نشاطك البدني يمكن أن يساعد في الحد من أعراض القلق إلى حد كبير. بالإضافة إلى تعزيز صحتك العقلية والجسدية، يمكن للنشاط البدني أن يعمل على :

• تعزيز الحالة المزاجية

• الحد من أعراض القلق

• تحسين قدرة جسمك على التعامل مع التوتر

• مساعدتك على الاسترخاء

• تقليل التوتر

• تحسين النوم

احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 إلى 35 دقيقة في كل جلسة على الأقل 5 أيام في الأسبوع. يمكنك ممارسة المشي السريع أو ممارسة اليوجا أو السباحة أو الرقص أو الركض أو ركوب الدراجات أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية للتخلص من الدهون الزائدة.

2. اليقظة والتأمل

الهدف من التأمل هو تحقيق الذات، وهو ما يساعدك على إدراك الطبيعة الموضوعية لأفكارك، وتعلم كيفية مراقبتها دون التماهي معها في اللحظة الحالية. في حين أن اليقظة الذهنية تعني إعادة توجيه كل أفكارك إلى اللحظة الحالية، ولا يمكنك صقل هذا الفن إلا بالممارسة. ومن بين الفوائد الصحية لهذه التأملات:

• تقليل التوتر

• تحسين النوم

• خفض ضغط الدم

• تقليل التعب

3. تحدي أفكارك السلبية

افهم كيف يحاول القلق خداعك لتصدق سيناريوهات متخيلة غير حقيقية. يأخذك القلق بعيدًا في المستقبل ويعرض مواقف قد لا تحدث حتى. لذا، عندما تستيقظ وتفكر في أسوأ السيناريوهات المحتملة لليوم (غالبًا ما يُطلق عليها التهويل )، تحدى هذه الفكرة واستعد سيطرتك. إنها مجرد فكرة، ويمكنك تعلم تجاهل الأفكار السيئة التي تثير قلقك.

4. تمارين التنفس العميق

إن ممارسة تمارين التنفس العميق في الصباح الباكر تساعد على تهدئة الجهاز العصبي من خلال تحويل تركيزك إلى أنفاسك وطاقة جسمك. يمكنك ممارسة التنفس من خلال فتحتي الأنف بالتناوب وحبس كل نفس لمدة 6 ثوانٍ.

5. العلاج النفسي

غالبًا ما يُعرف العلاج النفسي بالعلاج بالكلام، ويمكنه مساعدتك على فهم كيفية عمل عقلك واستعادة السيطرة عليه. العلاج السلوكي المعرفي هو نوع من العلاج يمكن أن يساعد الأشخاص على إدارة مشكلات مثل القلق والاكتئاب.