5 تمارين للعين لتقليل الإجهاد الناتج عن وقت الشاشة

كتبت فاطمة خليل

أصبح وقت الشاشة المطول جزءًا لا مفر منه من الحياة اليومية، ما يؤدي إلى زيادة حالات إجهاد العين وعدم الراحة. يُشار إليه أيضًا باسم إجهاد العين الرقمي أو متلازمة رؤية الكمبيوتر ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل جفاف العين وعدم وضوح الرؤية والصداع وآلام الرقبة، وبالتالي، لمكافحة هذه المشكلات، قمنا بإدراج تمارين بسيطة للعين يجب أن تضيفها إلى روتينك والتي يمكن أن توفر راحة كبيرة وتحسن صحة العين بشكل عام بحسب موقع تايمز ناو.

تمارين للعين لتقليل الإجهاد الناتج عن وقت الشاشة

قاعدة 20-20-20 هي تمرين بسيط ولكنه فعال للغاية مصمم لتقليل إجهاد العين الناتج عن استخدام الشاشة لفترة طويلة. كل 20 دقيقة، خذ استراحة لمدة 20 ثانية وانظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا أو ٦ متر، يساعد هذا التمرين على استرخاء عضلات العين ويقلل من التعب المرتبط بالتركيز على الشاشة لفترات طويلة.

كيفية تنفيذ قاعدة 20-20-20:

- اضبط مؤقتًا أو استخدم تطبيقًا لتذكيرك بأخذ استراحة كل 20 دقيقة.

- أثناء الاستراحة، قم بتحويل نظرك إلى شيء يبعد حوالي 20 قدمًا.

- ركز على الشيء لمدة 20 ثانية على الأقل قبل العودة إلى شاشتك.

تمرين الرمش

الرمش هو طريقة طبيعية لترطيب العينين وتقليل الجفاف والتهيج. ومع ذلك، يميل الناس إلى الرمش بشكل أقل تكرارًا عند التحديق في الشاشات، مما يؤدي إلى جفاف العينين وعدم الراحة. يمكن أن تساعد تمارين الرمش في الحفاظ على رطوبة العين وتخفيف الإجهاد.

كيفية تنفيذ تمارين الرمش:

- كل 20 دقيقة، أغمض عينيك تمامًا.

- أبق عينيك مغلقتين لبضع ثوانٍ، ثم افتحهما ببطء.

- أغمض عينيك بسرعة عدة مرات لتوزيع طبقة الدموع بالتساوي على سطح العين.

تدليك راحة اليد

يعتبر تدليك راحة اليد تمرينًا ممتازًا لإرخاء العينين وتقليل التوتر، ويتضمن استخدام دفء يديك لتهدئة عضلات العين وإرخائها، هذا التمرين مفيد بشكل خاص لتخفيف إجهاد العين الرقمي وتهدئة العقل.

- اجلس بشكل مريح على مكتبك أو على كرسي.

- افرك راحتي يديك معًا بقوة لتوليد الدفء.

- أغمض عينيك وضع راحتي يديك الدافئتين برفق فوق عينيك المغلقتين دون الضغط عليهما.

- تأكد من عدم دخول أي ضوء إلى عينيك واحتفظ بهذا الوضع لمدة دقيقة أو دقيقتين.

- كرر التمرين عدة مرات طوال اليوم.

تمرين تدليك العين

تدحرج العين هو تمرين بسيط يساعد على تحسين مرونة العين ويقلل من التوتر في عضلات العين. يمكن القيام بهذا التمرين بشكل سري على مكتبك وهو طريقة فعالة لكسر رتابة وقت الشاشة المستمر.

كيفية أداء تدليك العين:

- اجلس بشكل مريح وأغلق عينيك.

- حرك عينيك ببطء في حركة دائرية، أولاً في اتجاه عقارب الساعة، ثم عكس اتجاه عقارب الساعة.

- قم بأداء هذا التمرين لبضع دقائق، مع الحرص على إبقاء الحركات بطيئة ومنضبطة.

- افتح عينيك وأغمض عينيك عدة مرات للاسترخاء.