نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

كتبت إيناس البنا

اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) هو اضطراب نمو عصبي شائع في الطفولة، ويؤثر على ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك في كثير من الأحيان، تستمر حالة الطفولة هذه حتى مرحلة البلوغ.

تشمل الخصائص الرئيسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة الانتباه وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي، يمكن أن يؤدي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا إلى تدنى احترام الذات وسوء الأداء ومشاكل العلاقات.

عادةً ما يتضمن علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال العلاج السلوكي والأدوية، في حين أن هذا لن يعالجهم، إلا أنه يمكن أن يساعدهم في التعامل مع الأعراض إلى حد كبير، بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن يتبع الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أسلوب حياة صحيًا لتقليل الأعراض، وهنا يمكن للوالدين لعب دور كبير.

يمكن للوالدين تشجيع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تبني سلوكيات صحية معينة والالتزام بها والتي يمكن أن تسهل التعامل مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

إذا كان الطفل مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فيمكن للوالدين مساعدته وفقا لموقع " onlymyhealth"

تطوير عادات الأكل الصحية (تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأطعمة الخالية من البروتين). الانخراط في نشاط بدني يومي يتناسب مع عمره . قلل وقت الشاشة اليومي أو استخدام أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى . احصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة بناءً على العمر .

خيارات العلاج للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

بالنسبة للأطفال في سن ما قبل المدرسة (أو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات) المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، يوصى بتدريب الوالدين على إدارة السلوك كخط العلاج الأول قبل تجربة العلاج. ما يصلح بشكل أفضل يمكن أن يعتمد على الطفل والأسرة.

بالنسبة للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أكثر، يتم علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بمزيج من العلاج السلوكي والأدوية.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن العلاجات السلوكية المستخدمة غالبًا للأطفال في سن المدرسة والمراهقين تشمل:

تدريب الوالدين على إدارة السلوك (للأطفال حتى سن 12)

التدخلات السلوكية في الفصل

تدخلات الأقران التي تركز على السلوك

تدريب المهارات التنظيمية

يعتمد النهج الأفضل للطفل على احتياجات كل طفل وعائلته، الغرض من العلاج السلوكي هو تقليل أو القضاء على السلوكيات التخريبية للطفل والمساعدة في تعلم وتقوية السلوكيات الإيجابية.

المنشطات هي الأدوية الأكثر استخدامًا لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وقد تمت الموافقة عليها لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

نصائح الخبراء للآباء حول كيفية إدارة سلوك أطفالهم

إذا تم تشخيص إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تحسين سلوك طفلك:

قم بإنشاء روتين (يبدأ بوقت الاستيقاظ حتى وقت النوم) وتأكد من أن طفلك يتابعه كل يوم.

علمهم أن يكونوا أكثر تنظيماً، على سبيل المثال، ضع الحقائب المدرسية والملابس والألعاب في نفس المكان كل يوم.

تتبع السلوكيات الإيجابية لطفلك وامدحه أو كافئه على جهوده

تجنب التوبيخ أو الصراخ أو الضرب على السلوك غير اللائق. بدلاً من ذلك، استخدم المهلات أو إزالة الامتيازات كعواقب.

شجعهم على اتباع أسلوب حياة صحي (تناول أطعمة مغذية ، وممارسة النشاط البدني بانتظام ، والنوم الكافي). هذه يمكن أن تمنع تفاقم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أسباب وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

أسباب اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) ليست معروفة بوضوح حتى الآن ، ولكن تشير الأبحاث إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورًا مهمًا. تشمل الأسباب وعوامل الخطر المحتملة الأخرى لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إصابة الدماغ ، والتعرض للمخاطر البيئية، مثل الرصاص، أثناء الحمل أو في سن مبكرة، وتعاطي الكحول والتبغ أثناء الحمل، والولادة المبكرة، وانخفاض الوزن عند الولادة.

العلامات والأعراض:

قد يحلم الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كثيرًا ، أو ينسون الأشياء أو يفقدونها كثيرًا ، ويتحدثون كثيرًا، أو يتقلبون أو يململون، ويواجهون صعوبة في التناوب ويتحملون مخاطر غير ضرورية.