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انخفاض الوزن عند الولادة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض القلب

السبت، 05 أكتوبر 2019 11:00 ص
انخفاض الوزن عند الولادة يجعل الأطفال أكثر عرضة لأمراض القلب الولادة
أ ش أ

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حذر باحثون  أن انخفاض الوزن عند الولادة لا يرتبط فقط بالنتائج الصحية السيئة في البداية ولكن أيضًا بالظروف الصحية المزمنة في وقت لاحق من الحياة.

وقال براشانت باتيل، استشاري أمراض القلب للأطفال في مستشفى كامينيني في حيدر أباد بالهند: "يرتبط انخفاض عدد المواليد الجدد بأمراض القلب الخلقية أوعلى المدى الطويل، ويزيد خطرالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل احتشاء عضلة القلب".

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة الأصول التنموية للصحة والأمراض، تناول الباحث في جامعة ويست فرجينيا أمنا عمر كيف يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة بعوامل الخطر القلبية الوعائية في الطفولة.. وقام فريق البحث بتقييم بيانات 20 ألف طالب في الصف الخامس ولدوا في ولاية فرجينيا الغربية.. واكتشفوا أنه إذا كان الأطفال يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة، فإنهم أكثر عرضة لإظهار عوامل الخطر القلبية الوعائية في الصف الخامس.

وقال الباحثون :" كان يُعتقد سابقًا أن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لم تُلاحظ إلا عند البالغين لأن مرض القلب والأوعية الدموية يُرى في الغالب في البالغين، لكن في السنوات القليلة الماضية، لاحظنا أن عوامل الخطر هذه تُلاحظ في الأطفال أيضًا".

وقد وُلد جميع الأطفال الذين شملتهم الدراسة لفترة كاملة، بين عامي 1994 و 2010، عبر 55 مقاطعة في فيرجينيا الغربية.. ونظر الباحثون في وزن كل طفل عند الولادة ومؤشر كتلة جسمه في الصف الخامس، من بين متغيرات أخرى.

وقاموا أيضًا بتقييم مستوى الدهون الثلاثية في كل من الصف الخامس والدهون التي تنتشر في الدم وأنواع الكوليسترول المختلفة .. وأوضحوا ارتباط انخفاض الوزن عند الولادة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد".. "بالإضافة إلى ذلك، يميل الأطفال الذين يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة إلى ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.. وهذه الصفات هي عوامل الخطر للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية وتصلب الشرايين وغيرها من الاضطرابات".

ووفقا للدكتور"سرينيفاس"، استشاري أمراض القلب للأطفال، بمستشفى جوبيتر، مومباي، كان انخفاض الوزن عند الولادة مرتبطًا في الغالب بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين ومتلازمة الأيض.

 


الولادة

انخفاض الوزن عند الولادة

الوزن المنخفض

امراض القلب

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