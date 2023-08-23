كتبت نهير عبد النبى

تحدث مقاومة الأنسولين والمعروفة أيضًا باسم ضعف حساسية الأنسولين، عندما لا تستجيب خلايا العضلات والدهون والكبد كما ينبغي للأنسولين، وهو هرمون يجعله البنكرياس ضروريًا للحياة وتنظيم مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، يمكن أن تكون مقاومة الأنسولين مؤقتة أو مزمنة ويمكن علاجها في بعض الحالات.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإنه في ظل الظروف العادية، يعمل الأنسولين في الخطوات التالية:

-يقسم جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز (سكر) ، وهو المصدر الرئيسي للطاقة في الجسم.

-يدخل الجلوكوز إلى مجرى الدم ، مما يشير إلى قيام البنكرياس بإفراز الأنسولين.

-يساعد الأنسولين الجلوكوز في الدم على دخول العضلات والدهون وخلايا الكبد حتى يتمكنوا من استخدامه للحصول على الطاقة أو تخزينه لاستخدامه لاحقًا.

-عندما يدخل الجلوكوز إلى خلاياك وتنخفض مستوياته في مجرى الدم، فإنه يشير إلى توقف البنكرياس عن إنتاج الأنسولين.

ما دام البنكرياس يستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين للتغلب على استجابة الخلايا الضعيفة للأنسولين ، فإن مستويات السكر في الدم ستبقى في نطاق صحي.

إذا أصبحت خلاياك شديدة المقاومة للأنسولين، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بمقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2 .

بالإضافة إلى مرض السكري من النوع 2 ، ترتبط مقاومة الأنسولين بالعديد من الحالات الأخرى ، بما في ذلك:

-السمنة .

-أمراض القلب والأوعية الدموية .

-مرض الكبد الدهني غير الكحولي .

-متلازمة التمثيل الغذائي .

-متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض) .

ما الفرق بين مقاومة الأنسولين ومرض السكري؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بمقاومة الأنسولين بشكل مؤقت أو مزمن. بمرور الوقت ، يمكن أن تؤدي مقاومة الأنسولين المزمنة إلى الإصابة بمقدمات السكري ثم داء السكري من النوع 2 إذا لم يتم علاجه أو يمكن علاجه.

تحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد ، ولكن ليست عالية بما يكفي لتشخيص مرض السكري. وتحدث مقدمات السكري عادةً عند الأشخاص الذين لديهم بالفعل بعض مقاومة الأنسولين.

يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بمرض السكري من النوع 2 (T2D) ، وهو النوع الأكثر شيوعًا من مرض السكري. يحدث T2D عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو عندما لا يستخدم جسمك الأنسولين جيدًا (مقاومة الأنسولين) ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

يحدث داء السكري من النوع الأول (T1D) عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها لسبب غير معروف. T1D هو مرض مناعي ذاتي ومزمن ، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من T1D حقن الأنسولين الاصطناعي للعيش والتمتع بصحة جيدة. في حين أن T1D لا ينتج عن مقاومة الأنسولين ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من T1D أن يواجهوا مستويات من مقاومة الأنسولين حيث لا تستجيب خلاياهم بشكل جيد للأنسولين الذي يحقنونه.