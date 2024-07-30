رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة وتنصيب قس وشمامسة جدد بالإسماعيلية

كتب: محمد الأحمدى

قام الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الاثنين، بجولة رعوية لمحافظة الإسماعيلية، تضمنت زيارة اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بمقر ديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة لمحافظ الإسماعيلية على منصبه الجديد، وثقة القيادة السياسية، متمنيًا له كل التوفيق في مهام عمله في خدمة الوطن وتحقيق طموح المصريين، وذلك بمشاركة وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره الكبير لزيارة الدكتور القس أندريه زكي، مؤكدًا: "علينا جميعًا أن نحافظ على نسيج الوطن بكل طوائفه ووحدته من أجل استمرار مسيرة التنمية"، داعين الله أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وشعبًا وجيشًا، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".

وضم وفد قيادات الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس نادي لبيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، والقس شكري شاكر، سكرتير مجمع الدلتا الإنجيلي، والدكتور القس أمجد أيوب، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس منسى ناجي، سكرتير عام مجلس المؤسسات التعليمية.

وشارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل رسامة وتنصيب القس أيمن عبده، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقنطرة غرب، ورسامة عدد من الشمامسة الجدد لخدمة الكنيسة، والذي أقيم بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، بحضور اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة، والنائبة آمال رزق الله، والنائب محمد طلبة أعضاء مجلس النواب المصري، وعدد من ممثلي الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بمحافظة الإسماعيلية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية خلال كلمته، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما تشهده البلاد من تلاحم وطني، يمثل المعنى الحقيقي لمفهوم الجمهورية الجديدة، كما قدم زكي التهنئة لراعي الكنيسة الجديد، والمرتسمين الجدد من الشمامسة، معربًا عن تقديره الكبير لمشاركة محافظ الإسماعيلية الاحتفال وحفاوة الاستقبال، مضيفًا: "الرسامة والدعوة للخدمة لحظة تحول مقدسة، والدعوة للرعاية والتخصيص تهزم الفشل وتعبر إلى المستقبل بقوة وصلابة".

ومن جانبه، أكد اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على وحدة وصلابة الشعب المصري، ونسيجه الوطني، مشيرًا إلى دور رجال الدين الهام في حثِّ المواطنين على العمل الجاد لبناء الأوطان؛ فيجب أن تتكاتف جميع المؤسسات للارتقاء بمصر لأنها تستحق منا ذلك، مضيفًا "أن المحافظة دائمًا تولي اهتمامًا بالغًا بالمؤسسات الدينية لما تقوم به من أنشطة خدمية وتوعية النشء أيضًا".

وفي ختام الاحتفالية قدم الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، درعًا تذكاريًّا لمحافظ الإسماعيلية تقديرًا له.