الكنيسة الأرثوذكسية تعزى الشعب الأثيوبى فى ضحايا الهبوط الأرضى بمنطقة جوناس

كتب: محمد الأحمدى

تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التعازى والمواساة للشعب الإثيوبى الشقيق، وبخاصة أسر ضحايا الهبوط الأرضى الذى وقع مؤخرًا فى منطقة جوناس جنوبى إثيوبيا.

وذكر بيان الكنيسة أنها تعزي إثيوبيا شعبًا وكنيسة وقيادة، وتثق أن الله ضابط الكل، والذى بيده أمرنا هو وحده القادر أن يشمل كل المتألمين بتعزياته الخاصة ويمنح الشفاء العاجل للمصابين.

وفى سياق متصل، قدم السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، التعازي للشعب الإثيوبي في ضحايا الانهيارات الأرضي بجنوب البلاد.

وكتب أبو زيد على موقع إكس: "خالص التعازي للشعب الإثيوبي الشقيق فى ضحايا الانهيارات الأرضية في جنوب البلاد، والتي أسفرت عن مئات القتلي والمفقودين، خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".