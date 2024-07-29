القومى للمرأة يكرم مايا مرسى تقديرا لجهودها خلال توليها رئاسة المجلس.. صور

كتب مدحت وهبة

نظم المجلس القومي للمرأة حفل تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس على مدار ثماني سنوات، بحضور المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، و إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، ورئيسات الإدارات المركزية بالمجلس، ومديرات عموم المجلس وموظفات وموظفى الأمانة العامة، حيث حرص الجميع على الاحتفاء بوزيرة التضامن الاجتماعي لما قدمته من جهود لمسها الجميع داخل وخارج مصر.



القومي للمرأة يكرم مايا مرسى تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس



القومي للمرأة يكرم مايا مرسى وزيرة التضامن تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس

واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها في توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متقدمة كذلك بأسمى آيات الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لدعمه المستمر والمتواصل للمجلس القومي للمرأة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد داخل أروقة المجلس الذي عملت فيه طيلة ثماني سنوات، حيث تشرفت بالعمل خلالها مع أعضاء وعضوات المجلس ومقررات وعضوات فروعه بالمحافظات ولجانه وأمانته العامة ، قائلة:" إن فترة عملها بالمجلس سوف تظل بصمة لها أثر داخلها مدى الحياة"، مشيرة إلى أن علاقتها بجميع أعضاء المجلس والعاملين والعاملات به ستستمر .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما قدمه المجلس القومي للمرأة خلال الثماني سنوات فترة رئاستها ليس مجهود قيادة فحسب، وإنما مجهود جماعى من جميع أعضاء وعضوات المجلس والأمانة العامة ولجان وفروع المجلس بالمحافظات مما ساهم فى تشكيل صورة قوية للمرأة المصرية في الخارج.



المجلس القومى للمرأة يكرم مايا مرسى تقديراً لمجهوداتها خلال فترة توليها رئاسة المجلس



تكريم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أنه لن يتحقق أي إنجاز فى أى ملف بدون شراكة حقيقية مع كافة الجهات ومؤسسات الدولة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة اجتماعية سيعملن مع المجلس القومي للمرأة الذي يعد أكثر جهة احترافية منظمة في طرق الأبواب.



جانب من حفل تكريم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن تقديرا لمجهوداتها



خلال حفل تكريم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى المنشور الوزاري الذى أصدرته الوزارة منذ أيام قليلة بعدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الإدخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة أو أي من برامج التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لمستفيديها لمساعدتهم على التحول من تلقي الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل، موضحة أن الوزارة تخدم فئات وقطاع عريض من الشعب المصري، وسيكون هناك تعاون وتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.



خلال حفل تكريم الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن

وقدم المجلس القومي للمرأة درع تكريم للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين أن المجلس سيستمر على النهج الذي وضعته الدكتورة مايا مرسي خلال فترة رئاستها المجلس.