وزيرة التضامن: الانتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة نهاية الأسبوع

كتب مدحت وهبة

عقدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعا مع مسئولى الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث تم استعراض أبرز ملفات العمل التى تقوم عليها الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وشهد الاجتماع بحث سبل الارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سيشهد نهاية الأسبوع الجارى الانتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوى الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيدًا لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات.



كما سيتم خلال الأسبوع المقبل تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار، كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب، وذلك فى إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أنها ستعقد غدا اجتماعا مع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان لبحث آلية جديدة لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إطار حوكمة منظومة الخدمات المتكاملة.