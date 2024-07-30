تعليم الوادى الجديد: بدء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية فى 11 لجنة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

ترأس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، غرفة العمليات بالمديرية وذلك لمتابعة لمتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2023-2024م والتى بدأت اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الاثنين 5 أغسطس 2024م و ذلك بحضور جميع اعضائها المعنيين بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية.

حيث أدى الطلاب الامتحان بمادة اللغة العربية ( فترة أولى ) والتربية الدينية ( فترة ثانية ) دون شكاوى أو معوقات.

وأشار مدير التعليم بالمحافظة إلى تجهيز 11 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط.

وفى سياق آخر أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، على استئناف البرنامج التدريبى لصقل وتنمية مهارات الطلاب الموهوبين فى اللغة الفرنسية والذى لاقى استحسان أولياء الأمور والطلاب فى الدفعة الأولى، وذلك فى إطار خطة العمل لإدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالمديرية ومن منطلق الاهتمام بمهارات الطلاب فى اللغة الفرنسية .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن البرنامج استهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية وجرى تنفيذه بمقر مركز الموهوبين والتعلم الذكى بمدرسة موط الثانوية التجارية الأسبوع الماضى.



واستأنفت أعمال البرنامج هذا الأسبوع بقطاع القصر حيث شهدت قاعات التدريب إقبال كثيف من طلاب المرحلتين.