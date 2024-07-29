الصحة العالمية: 100 مليون صحة من أكبر المبادرات الصحية فى العالم

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في تصريح خاص لــ" اليوم السابع "، إن مبادرة 100 مليون صحة التي دعمها الرئيس السيسى وحازت على دعم سياسى كبير كانت من أكبر المبادرات الصحية التي شهدها العالم كله، باعتبارها على رأس المبادرات الصحية، حيث كان من ثمار هذه الحملة فحص أكثر من 60 مليون شخص، وتقديم العلاج بالمجان لأكثر من 4 مليون مريض مصاب بفيروس سى المزمن.



د حنان بلخى خلال مشاركتها باليوم العالمى لالتهاب الكبد

وأضافت أن هذا أدى الى انخفاض فيروس سى من 10 % الى 0.38 %، وذلك من بفضل استخدام العلاجات المحلية المصرية، والحقن الأمن من خلال استخدام الحقن ذات الاستخدام الواحد، وذلك من خلال تفعيل برامج مكافحة العدوى، كما التزمت المنظومة الصحية بنقل الدم الأمن وتوسيع برامج الحد من الأضرار، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية بجانب الحكومة والقطاع الخاص.

وأكدت أن هذا جعل من مصر نموذجا تحتذى به البلدان الآخرى، وقامت باكستان بمبادرة مشابهة لمصر للقضاء على فيروس سى هناك، مضيفة أن هناك بلدان أخرى اتخذت من تجربة مصر مثلا يحتذى به، وتطبق في العديد من دول العالم، موضحة إن مصر بدأت مرحلة جديدة بالقضاء على فيروس سى، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بمساندة مصر في القضاء على فيروس سى واستمرار هذا الإنجاز بمتابعة المرضى، مضيفة: نقدم الشكر لمصر لريادتها العالمية في القضاء على فيروس سى، كما نشكر أطقم الرعاية الصحية لتنفيذ هذه المبادرات الصحية الناجحة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، بالاحتفالية التي نظمتها وزارة الصحة والسكان مساء أمس بالمتحف المصرى بمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد، وحصول مصر على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وحضور سفيرة سويسرا بالقاهرة، وممثلة الأمم المتحدة والدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، ورئيس الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمباردات الرئاسية، والدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وعدد من مسئولى المبادرات الرئاسية التي تخدم المواطن المصرى ن وتقدم أحدث طرق التشخيص والعلاج.

