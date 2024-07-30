الصحة العالمية: مصر أحرزت تقدما استثنائيا فى القضاء على فيروس C

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الاقليمى لشرق المتوسط في بيان لها، أحث جميع الدول الأعضاء، والشركاء، والجهات المانحة في إقليم شرق المتوسط على اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي.

وأضافت، إنه في إقليم شرق المتوسط، أحرزت مصر تقدمًا استثنائيًّا أثبت أن النجاح ممكن، فهي أول بلد في العالم يصل إلى "المستوى الذهبي" في مسار القضاء على التهاب الكبد C ، وتُعَد نموذجًا مهمًّا لإمكانية التغلب على التحديات، حينما يوجد التزام بإحدى قضايا الصحة العامة.

ويجب أن يكون هذا النجاح وغيره من النجاحات الإقليمية والعالمية مصدر إلهام لنا، وأدعو الدول الأعضاء إلى ضمان إتاحة الاختبار والعلاج، والتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية.

وستساعد مبادرتنا الإقليمية الرئيسية الجديدة المتعلقة بالإتاحة المنصفة على ضمان تمكين جميع البلدان من تحسين الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي ووسائل تشخيصه وعلاجه، فلنعمل معًا على مكافحة هذه العدوى التي يمكن الوقاية منها وعلاجها.

ففى عام 2022، شهد الإقليم ما يُقدر بنحو 15 مليون حالة عدوى بالتهاب الكبد B، و12 مليون حالة عدوى بالتهاب الكبد C، وهو ما أسفر عن 97000 حالة وفاة، وقد تعهَّد المجتمع العالمي بالقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بوصفه مشكلة من مشكلات الصحة العامة بحلول عام 2030، ولكن في عام 2022، لم يشخص سوى 48% من المصابين بالتهاب الكبد C المزمن، وحصل 37% منهم فقط على العلاج اللازم، ولم يشخص سوى 14% من المصابين بالتهاب الكبد B، ويتلقى منهم 2% فقط العلاج.