الخارجية الروسية تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فنزويلا

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أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين التزامها المبدئي مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع فنزويلا، ومواصلة التنسيق الوثيق على المنصات الدولية والإقليمية، وينطلق الجانب الروسي من فرضية أن الديمقراطية الحقيقية تعني سيادة الشعب.



وذكر موقع روسيا اليوم، أن ذلك جاء ضمن تعليق الخارجية الروسية على الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا أمس الأحد بأنها جرت بشكل منظم وفي أجواء سلمية وهادئة، دون حدوث انتهاكات جدية، على الرغم من التحديات المستمرة للأمن العام، وهو ما أكدته تصريحات المراقبين الدوليين.



ووفقا لشهادة وفد المراقبة الروسي، الذي ضم ممثلين عن مجلسي الدوما والاتحاد ولجنة الانتخابات المركزية والمجلس الاجتماعي وبعض المنظمات غير الحكومية، فقد تم ضمان الشفافية والنزاهة في إجراءات التصويت.



وكانت لجنة الانتخابات في فنزويلا قد أعلنت فوز "نيكولاس مادورو" بولاية ثالثة مدتها ست سنوات على رأس البلاد، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأحد، حيث حصل على 20ر51% من الأصوات أي 15ر5 مليون صوت، وتنافس في هذه الانتخابات 10 مرشحين حصلوا على دعم أكثر من 30 حزبا سياسيا، فيما يجلس مادورو على سدة الحكم منذ عام 2013، بعد وفاة سلفه هوجو شافيز.