اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:51 م
3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة الحرب على غزة
إبراهيم حسان

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، بسقوط 3 شهداء ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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