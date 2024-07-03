اليوم السابع
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انتشال جثامين 14 شهيدا فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 08:54 م
انتشال جثامين 14 شهيدا فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة الحرب على رفح الفلسطينية
إبراهيم حسان

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: "انتشال جثامين 14 شهيدا فى مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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