اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا فى الخارج"

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:57 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا فى الخارج" وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م)، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.   


وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (500) طالب، حضر منهم (477) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (95.40%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (352) طلاب، حضر منهم (342) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (97.2%).‏

وتقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية ‏«أبناؤنا في الخارج» عدد (1144) طالبا وطالبة، نجح منهم 1021 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح (89.25%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية مع أبنائنا في الخارج.

 







وكيل الازهر

الازهر الشريف

نتيجة ابناؤنا في الخارج

الازهر




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