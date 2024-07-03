وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا فى الخارج"

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحان الدور الأول ‏للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي (1445هـ- 2024/2023م)، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وتقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (500) طالب، حضر منهم (477) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (95.40%)، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية ‏«أبناؤنا في الخارج» ‏عدد (352) طلاب، حضر منهم (342) طالبًا، وبلغت النسبة المئوية للنجاح (97.2%).‏

وتقدم للبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية ‏«أبناؤنا في الخارج» عدد (1144) طالبا وطالبة، نجح منهم 1021 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح (89.25%).

وقدم وكيل الأزهر التهنئة لكل الطلاب الناجحين، متمنيا لهم مزيد من النجاح والتفوق، مشيدا بجهود قطاع المعاهد الأزهرية مع أبنائنا في الخارج.