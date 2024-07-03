اليوم السابع
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وزير العدل السابق: اجتهدت ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتحمل المسئولية الثقيلة

الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:27 م
وزير العدل السابق: اجتهدت ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتحمل المسئولية الثقيلة المستشار عمر مروان وزير العدل السابق
كتب إبراهيم قاسم

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وجه المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، كلمة بمناسبة رحيله عن حقبة العدل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتولى المستشار عدنان فنجرى خلفا له.

وقال المستشار عمر مروان في كلمته التي وصفها بـ"كلمة من القلب"، إن العدل قيمة سامية، ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتول قدراً من هذه المسئولية الثقيلة.

وتابع: واليوم بعد مرور أربع سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغياً التطوير الشامل للمنظومة قضائياً وإدارياً، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذاً لما كُلفت به من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها.

وأضاف: وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والعاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والعاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية، كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر.







عمر مروان

وزير العدل السابق

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