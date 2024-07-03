وزير الزراعة: توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج

كتبت أسماء نصار

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد فى أول تصريحات له أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري .

وتقدم فاروق بالشكر إلى القيادة السياسية على ثقتها في توليه حقيبة الزراعة مؤكدا أن سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الازمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لانه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير .

وأشار فاروق إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل وقال ان مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة .

واختتم وزير الزراعة تصريحاته بالتأكيد على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والارشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.