اليوم السابع
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وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين بالوزارة متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 05:24 م
وزير الزراعة يشكر الرئيس السيسي والعاملين بالوزارة متمنيا التوفيق للحكومة الجديدة السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف .

كما توجه القصير بالشكر إلى د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة
وزير الزراعة وجه أيضا رسالة شكر إلى كل قيادات وزارة الزراعة والعاملين فيها قائلا فيها "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق واخلاص وتفانى وشفافية وحققنا فيها انجازات وضعت وزارة الزراعة فى مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة، وقد كان ذلك بدعم وتوجيهات الرئيس الذى وضع الزراعة ضمن أولوياته .

واختتم قائلًا: كل الشكر والتقدير لكم جميعا وطالب من الجميع الاستمرار فى الاداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التى تحققت،متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي:
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019 حتى الآن.
 







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