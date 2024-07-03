من هو علاء فاروق وزير الزراعة الجديد؟ السيرة الذاتية تجيب

كتبت أسماء نصار

أدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية لعلاء فاروق وزير الزراعة الجديد ، كما يلى:

- يتمتع‫ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد بخبرة مصرفية تصل إلى 40 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب آخرها رئيس البنك الزراعى الذى أحدث فيه طفرة كبيرة منذ تولى رئاسته فى عام 2020.

- بدأ فاروق حياته العملية عقب تخرجه من كلية التجارة جامعة عين شمس، وتنقل فى العمل المصرفى إلى أن تولى منصب نائب رئيس فروع بنك باركليز.

- انتقل فاروق الى البنك الأهلى فى عام 2008

- شغل عدة مناصب في البنك وهي: رئيس منتجات التجزئة ومجموعة المبيعات بين 2016 و2018، ورئيس تسويق مبيعات المنتجات الاستهلاكية والقنوات البديلة بين 2011 و2016، ونائب رئيس مجموعة الفروع بين 2010 و2011، ورئيس فروع منطقة الإسكندرية والبحيرة بين 2009 و2010، وتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية في "البنك الأهلي المصري"

- كان فاروق عضواً في مجلس إدارة "شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك".