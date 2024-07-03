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56 عاما مقارنة بـ64 عاما فى الحكومة السابقة..

متوسط أعمار الوزراء فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يوليو 2024 01:00 م
متوسط أعمار الوزراء فى حكومة مصطفى مدبولى الجديدة.. إنفوجراف التشكيل الوزارى

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تؤدي الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

حكومة
حكومة
 
متوسط اعمار الوزراء
متوسط اعمار الوزراء

شهد متوسط الأعمار للوزراء انخفاضا ملحوظا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما متوسط الأعمار بـ حكومة مدبولى (يونيو2024) مقارنة بـ64 عاما فى الحكومة السابقة

6 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاماً

10 وزراء تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً

14 وزيراً أعمارهم تتخطى الـ60 عاماً

المستشار عدنان فنجرى وزير العدل أكبر الوزراء سناً (71 عاما)

شريف شربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أصغر الوزراء سناً (42 عاماً)

 

**إحصائيات متوسط أعمار الوزراء بحكومة الدكتور مدبولى (تعديل أغسطس 2022)

64 عاماً متوسط أعمار الوزراء

وزيران أقل من خمسين عاماً

15 وزيراً تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاماً

15 وزيراً أعمارهم تتخطى 60 عاماً

محمد شاكر وزير الكهرباء أكبر الوزراء سناً (78 عاما)

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أصغر الوزراء سناً (49 عاماً)







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