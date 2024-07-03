اليوم السابع
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الحكومة الجديدة تبدأ إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:56 ص
الحكومة الجديدة تبدأ إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية الرئيس السيسي ورئيس الوزراء - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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بدأت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى إجراءات حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

 







موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة

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