ما الوقت المناسب لإعطاء طفلك الحلويات وهل الأسنان اللبنية تحتاج تنظيف؟

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة هالة محى الدين أستاذ ورئيس قسم طب أسنان الأطفال بطب قصر العينى، إنه في العالم كله ننصح الأشخاص الذين يظلون لفترة طويلة مع الطفل سواء الأم أو الجدة أو الأب من تنظيف أسنان الطفل، حيث يجب الحرص على تنظيف الأسنان من بداية ظهور أول سنة لبنية فى فمه، نبدأ فى تنظيفها سواء بقطنة أو بشاشة حتى لا نترك أى فضلات فى فم الطفل حتى ولو لبن من الرضاعة.

وأضافت، فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع"، إن أكثر ما يسبب تسوس الأسنان هو الرضاعة، فاذا لم يكن لديك شاشة أو قطنة نعطى الطفل بعض الماء لشربه بعد الرضاعة، موضحة، إن بعد ذلك الأسنان تبدأ في الظهور تدريجيا حتى اكتمالها عند عامين أو عامين ونصف، ونبدأ ننتظر الضرس المهم جدا عند سن 5.5 إلى 6 سنوات، حيث يبدأ الضرس الدائم يظهر وهو الضرس رقم 6 ، وهو مهم جدا لأنه سيظل معه إلى نهاية العمر فإذا وجدت شكل الضرس "مكرمش" و ملىء بالتجاويف فهناك مادة توضع على الضرس يشبه طلاء الأظافر لتغطية التعاريج الموجودة بالضرس، وذلك لمنع التسوس لأنه يكون قابل أكثر للتسوس، بحيث يتم وضع مادة لسد الشقوق، وهى حماية ووقاية لتغطيته من البكتيريا الموجودة وتغطيته من الأكل بمادة تشبه طلاء الأظافر تماما، وهى مادة سائلة توضع بفرشاة حتى تجف.

وأوضحت، إنه يتم الكشف على الطفل كل 6 أشهر ويتم تجديد المادة إذا كان محتاجها مرة أخرى، مشيرة إلى أنه لا يجب منع الطفل من تناول الحلويات فيمكن تناول الحلوى مرة واحدة في اليوم.

وأشارت إلى أن الوقت المناسب لتناول الحلويات هو أثناء تناوله وجبة الغذاء، بعد الغداء يمكن إعطائه الحلويات المقننة له في اليوم، ثم نقوم بغسل أسنانه وفمه فور تناول الطعام والحلويات وبهذا لا يظل الأكل فترة طويلة على الأسنان، موضحة ان المرة الثانية التي يجب ان يغسل فيها أسنانه هو قبل الذهاب إلى النوم، اى انه يجب غسل الأسنان مرتين في اليوم على الأقل، بعد الأكل وقبل دخوله السرير، ولابد من ربط غسل الأسنان باشياء لطيفة محببة للطفل حتى يحب تفريش الأسنان أو غسل الأسنان بالفرشاة.

وأكدت، إنه يجب ملاحظة أسنان الأطفال فإذا أصبحت أسنانه بيضاء بعد تناوله الكثير من الحلويات فهذا يداية التسويس، موضحة، إن هذا معناه إن المينا الخاصة بالأسنان بدأت تتآكل والعناصر الموجودة فيها بدأت تدخل في تسويس الأسنان، وتبدأ تظهر فجوات في الأسنان وتكبر أكثر حتى تصل إلى العصب لذلك فالرضاعة يجب أن تكون مقننة وفى أوقات معينة، ولا يتم ارضاع الطفل كلما طلب الببرونة أو حتى الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية عندما تكون طوال الوقت تسبب تسوس الأسنان لأن لبن الأم فيه مادة سكرية بالإضافة إلى أن اللعاب الموجود يعادل الأحماض تسبب تآكل الأسنان، موضحة، إن اللعاب يجعلها قلوية، وكل ما الام تقوم برضاعة طفلها من جديد تصبح حمضية، وهذا يؤدى إلى تآكل الأسنان وتسوسها.

