لو أم جديدة.. 10 فوائد نفسية وجسدية لطفلك من الرضاعة الطبيعية

كتبت فاطمة ياسر

الرضاعة الطبيعية تساعد على خلق علاقة وترابط بين الأم والطفل، حيث إنها تعتمد على عناق الطفل مما يقلل توتره ويساهم في شعوره بالهدوء والسعادة.وكد التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أن حليب الأم يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الرضيع في الأشهر الستة الأولى، ومنها الدهون والكربوهيدرات، والبروتينات والفيتامينات والمعادن والمياه، كما أنه يحتوي على عوامل حيوية نشطة تعمل على تعزيز الجهاز المناعي لدى الرضيع، مما يوفر الحماية ضد العدوى وعوامل أخرى تساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.



وأشار التقرير إلى أن الرضاعة الطبيعية تخلق تجربة من الارتباط العاطفي بين الأم والطفل ولكن إلى جانب ذلك هناك العديد من الفوائد للرضاعة الطبيعية بالنسبة للأم، حيث تساعد الرضاعة الطبيعية على خفض مستوى الالتهاب وبالتالي تساعد في تقليل مرض السكري واضطرابات النوم.



فعندما ترضعين طفلك يقوم الجسم بفرز هرموني البرولاكتين والأوكسيتوسين المسئولين عن الشعور بالسلام والرعاية ويسمح لك بالاسترخاء والتركيز، كما يعزز الشعور القوي بالحب والارتباط بينك وبين طفلك.



كما يمكن للرضاعة الطبيعية أن تدعم صحة طفلك الجسدية والعاطفية، حيث أكدت الأبحاث الطبية أن الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية يبكون أقل من الأطفال الآخرين.

ويقول العديد من الخبراء إن الترابط العاطفي خلال السنوات الأولى من الحياة يساعد في تقليل المشاكل الاجتماعية والسلوكية لدى كل من الأطفال والبالغين، كما يمكن للرضاعة الطبيعية أن تساعد الأمهات على تعلم قراءة إشارات أطفالهن ويمكن أن تساعد الأطفال على تعلم الثقة وتشكيل سلوك الطفل في وقت مبكر.

فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل

- تحسين الترابط بين الأم والرضيع.

- تحسن نمو الخلايا العصبية لدى الطفل.

-تقليل إصابة الطفل بالأمراض النفسية بالكبر.

- نظام مناعة قوى.

-الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي.

-حالات أقل من التهاب السحايا الجرثومي.

-رؤية أفضل وتقليل خطر الإصابة بالعمى.

-ذاكرة أفضل.

-القدرة اللغوية المبكرة.

-تعزيز المهارات الحركية.

