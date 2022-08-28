إزاى تهتمى بصحة الفم والأسنان عند الأطفال

كتبت نهير عبد النبى

يوافق معظم أطباء أسنان الأطفال على أن رعاية الأسنان المنتظمة يجب أن تبدأ في عمر سنة واحدة، مع فحص الأسنان مرتين على الأقل كل عام بعد ذلك لمعظم الأطفال قد يحتاج بعض الأطفال إلى تقييمات ورعاية في كثير من الأحيان توصي الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال (AAPD) بما يلي:

وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine فهناك نصائح للاهتمام بفم الأطفال منذ الولادة حتى السنة الثانية وهى:

من الولادة حتى سن 6 أشهر

نظف فم الرضيع بشاش أو استخدم فرشاة أسنان ناعمة للرضع بعد الرضاعة وعند النوم.

استشر مقدم الرعاية الصحية لطفلك بخصوص مكملات الفلورايد ، إذا كنت تعيش في منطقة خالية من المياه المفلورة.

تنظيم عادات الرضاعة (الرضاعة الصناعية والرضاعة الطبيعية).

الأعمار من 6 إلى 12 شهرًا

خلال هذا الوقت، يجب أن تظهر السن الأول تحدث مع طبيب أسنان الأطفال لإجراء فحص، اسأل عن ورنيش الفلورايد الذي يمكن تطبيقه على الأسنان كل 3 إلى 6 أشهر.

نظف أسنانك بعد كل رضعة وعند النوم بفرشاة صغيرة ذات شعيرات ناعمة وكمية صغيرة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بحجم حبة الأرز.

الأعمار من 12 إلى 24 شهرًا

اتبع جدول فحوصات وتنظيف الأسنان ، على النحو الموصى به من قبل طبيب أسنان الأطفال بشكل عام ، يوصى بإجراء فحوصات وتنظيف الأسنان كل 6 أشهر للأطفال والكبار.

حقائق عن أسنان الطفل

-تعتبر العناية المناسبة بأسنان الطفل أو الأسنان اللبنية مهمة للغاية ، حيث أن هذه الأسنان تحتوي على مساحة لبزوغ الأسنان الدائمة في المستقبل.

-في حالة تسوس سن الطفل أو إزالته مبكرًا ، يتم فقد المساحة اللازمة للأسنان الدائمة ولا يمكن استعادتها إلا من خلال العلاج التقويمي.

-يمكن أن تتسبب أسنان الطفل المصابة في نمو الأسنان الدائمة بشكل غير صحيح مما يؤدي إلى ظهور البقع والحفر وضعف الأسنان.

-الأسنان اللبنية مهمة في تطور الكلام.

-تساعد الأسنان الأولية في مضغ الطعام بشكل صحيح ، وتعزيز التغذية الصحية.

يبدأ معظم الأطفال في فقدان أسنانهم اللبنية في سن 5 أو 6 سنوات ، وعادةً ما تكون الأسنان الأمامية أولاً يستمرون في فقدان أسنان الطفل حتى سن 12 أو 13 عامًا عندما تظهر جميع الأسنان الدائمة أخيرًا ، باستثناء الأضراس الثالثة (ضرس العقل) تبدأ هذه الأضراس بالظهور بين سن 17 إلى 21 عامًا.

النظام الغذائي ورعاية الأسنان للأطفال

-اطلب من طبيب أسنان الأطفال مساعدتك في تقييم النظام الغذائي لطفلك.

-تسوق بذكاء، لا تقم بتخزين مخزنك بشكل روتيني بالوجبات الخفيفة السكرية أو النشوية.

-الحد من عدد الوجبات الخفيفة واختيار الوجبات الخفيفة المغذية.

-توفير نظام غذائي متوازن وحفظ الأطعمة التي تحتوي على السكر أو النشا في أوقات الوجبات.

-لا تضع طفلك الصغير في الفراش مع زجاجة من الحليب أو الحليب الصناعي أو العصير.

-إذا كان طفلك يمضغ العلكة أو يشرب الصودا ، فاختر تلك التي لا تحتوي على سكر.