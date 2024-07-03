قبل يوم من انتخابات بريطانيا 2024.. الاستطلاعات ترجح فوز ساحق لحزب العمال

كتبت رباب فتحى

يستعد البريطانيون لانتخاب حكومة جديدة بالتصويت فى الانتخابات العامة غدا الخميس حيث يأتي التصويت وسط تحديات سياسية تنتظر الإدارة المقبلة من نمو اقتصادي ضعيف وخدمات عامة متعثرة، وكذلك استمرار الحرب فى أوكرانيا والحرب في غزة.

ووفقا لاستطلاعات الرأي، يتقدم حزب العمال المعارض الحالي بقيادة كير ستارمر بنحو 20% على حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، وهو الحزب الذى ظل في السلطة منذ 14 عامًا، وهي الفترة التي شهدت خروج بريطانيا الوعر من الاتحاد الأوروبي واستجابة لوباء كورونا تعرضت لانتقادات كبيرة.

وقالت أورسولا هاكيت، الخبيرة السياسية في كلية رويال هولواي بجامعة لندن: "من الواضح أن هناك استياء واسع النطاق وعميق للغاية تجاه المحافظين".

وقالت لوكالة أسوشيتد برس: "المسألة هنا هي تكلفة المعيشة، لكنني أعتقد أيضًا أنه شعور بالفضيحة والفساد".

وبينما يتمتع حزب العمال بمزاج مزدهر قبل الانتخابات، يحذر المحللون من أن استياء الناخبين يبدو أنه يمتد عبر الطيف السياسي بأكمله - مع وجود أدلة قليلة على الحماس الإيجابي للمعارضة الرئيسية أو زعيمها ستارمر.



تستعد ياسمين نيكولز، البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا، والمتطوعة في بنك طعام محلي، للتصويت لأول مرة - لكنها تشعر بخيبة أمل بالفعل، وفقا لموقع "فويس أوف أمريكا" الأمريكي.

وقالت "لا يستطيع شعب إنجلترا في الواقع أن يقرر ما سيحدث في البلاد. لا يمكننا حقًا أن يكون لنا رأي في الكثير من الأشياء التي تحدث، علينا فقط أن نتبعها".

وقد رددت عاملة المتجر المتقاعدة ليندا سكينر، البالغة من العمر 64 عامًا، هذا الشعور " بصراحة، لم أصوت منذ فترة طويلة. أصواتنا لا تحتسب. وقالت لوكالة أسوشييتد برس: نفس الأشخاص يدخلون في كل مرة، حزب العمال والمحافظون، كلهم متشابهون".

بالنسبة للبعض، كان انعدام الثقة هذا مدفوعًا بالفضائح السياسية الأخيرة.