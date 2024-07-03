طلاب المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس يحتفلون بـ"التخرج"

احتفلت المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس "IPS" بنهاية العام الدراسي بحضور مها ميخائيل مدير عام المدارس الدولية بالوزارة.



حيث قدم الطلاب من المراحل المختلفة عروضاً مميزة، وذلك بحضور فريق المدرسة الإداري ومجموعة كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور.



تناولت العروض التي قدمها الطلاب صورة الحضارة المصرية في بعضها، كما نشرت الثقافة الدولية من بلدان مختلفة في البعض الآخر، وحرصت إدارة المدرسة على تقديم صورة نموذجية للدفعات التي تحصل على تعليم تحت مظلة المشروع الحكومي للمدارس الدولية في مصر، والذي يشهد توسعاً لافتاً عاماً بعد آخر، مع تكريم المعلمين والفريق الإداري والعاملين بالمدرسة على هامش الاحتفالات.



من جانبه، قال أحمد المهدي، مدير المدرسة الرسمية الدولية في مصطفى النحاس، إنها "بدأت العمل منذ 4 سنوات تقريباً، ومن وقتها وهي تحقق قفزات ملحوظة – وليس خطوات بطيئة- على صعيد الارتقاء بمستوى الطلاب العلمي والثقافي، وتحسين جودة المنشأة التعليمية بكافة مشتملاتها".



وأضاف: "جزء كبير من هذا الجهد يرجع الفضل فيه إلى وزارة التربية والتعليم وإصراه على تقديم أفضل تجربة تعليمية للطلاب في المدارس الدولية الحكومية، مثلها كمثل المدارس الدولية الخاصة، وقد تفوقها في بعض الجوانب أيضاً".



في الإطار ذاته، نوهت دعاء محمود، مشرفة مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدرسة، إلى أن "مستوى الطلاب يتحسن عاماً بعد عام حيث يوجد فريق كبير من المدرسين والإداريين المدربين على أعلى مستوى لتقديم الدعم اللازم للأطفال في كافة المراحل".



جدير بالذكر، أن المدارس الرسمية الدولية "IPS" هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، وتقدم نموذجاً تعليمياً دولياً يعتمد على مناهج مصممة وفقاً لأحدث النظم العالمية، وتنتشر عدة فروع منها في القاهرة وبعض المحافظات.



جانب من الحفل



حفل تخرج المدارس الرسمية الدولية