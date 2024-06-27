30 يونيو آخر موعد للتقديم لأولى ابتدائى وkg1 للعام الدراسى المقبل 2025

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 30 يونيو الجارى أخر موعد للتقديم لأولى ابتدائى وkg1 بالمدارس الرسمية والرسمية للغات،للعام الدراسى المقبل 2025، حيث طالبت أولياء الأمور المتأخرين عن التقدم بسرعة إنهاء تسجيل طلب التقدم على الموقع الرسمى للوزارة قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرة إلى أن منتصف الأسبوع المقبل أخر موعد للتقديم.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى السبت 1 يونيو الجارى، التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات للعام الدراسي المقبل 2023/2024، إلكترونيا علي موقع الرسمي للوزارة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات، وذلك لتخفيف العبء على أولياء الأمور ، ويستمر التقديم حتي 30 يونيو، موضحة أنه فور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة .

وحددت وزارة التعليم، سن التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، موضحة أنه يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول، ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة ( القبول النهائي ) وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه.

وبالنسبة، لإجراءات التقدم الرياض الأطفال رسمي ورسمي لغات، يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، بالتسجيل الإلكتروني بداية من 1 يونيو ولمدة شهر، ويكون سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها، وفور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدرسة يتاح بيان الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقدم الالكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفاءه .

ووجهت وزارة التعليم، تعليمات للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال ( رسمي ) يتم التنبيه ما يلي :

- خلال فترة التقدم الإلكتروني : يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه ، مساعدة ولى الأمر ، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الإلتحاق إلكترونياً بالمدرسة ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس ( التقدم للصف الأول الابتدائي فقط ) ، ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولى الأمر، وفي حالة التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم .



- خلال الفترة من1 يوليو وحتي 30 من نفس الشهر : يُتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها ، حتى تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالقيام بالإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني الموقف ( القبول / عدم ) القبول المبدئى، في الطلبات المقدمة للالتحاق بها . ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني الموقف ( تسليم / عدم تسليم ) ولى الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئياً، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به .

كما وجهت الوزارة التنبيه على المدارس الرسمي لغات والمدارس الخاص ( عربي - لغات ) بالمرحلة الابتدائية ما يلى :

• تقوم المدارس الابتدائية الرسمية لغات خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 من نفس الشهر بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ ، وذلك من خلال ( الإستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول ابتدائي الخاصة بها ، وإلا سوف يتعرض مسئولى المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم تسجيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الإبتدائي بالمدرسة .