اليوم السابع
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تعرف على إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر

الأربعاء، 03 يوليو 2024 04:00 ص
تعرف على إجراءات نقل قيد أو ملكية السيارة إلكترونيا عبر بوابة مرور مصر وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشترطت إدارة المرور، على السائقين الإلتزام بمجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص ومنها:

 

أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانونى الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

ثانيا الإجراءات:
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

 

 







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