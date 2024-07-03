بوريس جونسون يدعم المحافظين قبل انتخابات الخميس.. وخبراء: خطوة يائسة

كتبت رباب فتحى

وجه بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق نداء أخير للناخبين للوقوف وراء حزب المحافظين غدا فى الانتخابات العامة، حيث ظهر في تجمع حاشد إلى جانب ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطانى قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

واستجاب رئيس الوزراء الأسبق لنداء المساعدة من سوناك وألقى خطابًا أمام أنصار الحزب مساء الثلاثاء، لكن هذه الخطوة وصفها المعارضون بأنها "سقوط جديد يائس"، حيث يحاول المحافظون التجمع في اللحظة الأخيرة قبل يوم الاقتراع يوم الخميس.

واستهدف جونسون السير كير ستارمر في خطابه، محذرا من احتمال أن تكون الأغلبية العظمى من حزب العمال "حاملة للأهوال".

وفي خطاب مدته 10 دقائق، وهو أول ظهور شخصي له في الانتخابات العامة، قال جونسون: "إذا كنت تشعر أن لديك بضعة آلاف من الجنيهات الإسترلينية، فقم بالتصويت لحزب العمال يوم الخميس. إذا كنتم تريدون هجرة غير خاضعة للرقابة ويقظة إلزامية وخنوعاً لا طائل منه لبروكسل مرة أخرى، فامضوا قدماً، وصوتوا لصالح ستارمر".

وأضاف: "لا يمكن لأي منا أن يجلس بينما تستعد حكومة حزب العمال لاستخدام أغلبية لتدمير الكثير مما حققناه".

وشكر سوناك سلفه بشدة على حضوره أخيرًا لدعم جهود إعادة انتخاب حزب المحافظين، لكن الاثنين لم يظهرا على المسرح معًا خلال الحدث.