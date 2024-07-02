الانتخابات البريطانية.. "المحافظين" يهاجم رئيس حزب العمال: رئيس وزراء بدوام جزئى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن حزب المحافظين يواجه ردود فعل قوية بعد انتقاده لزعيم حزب العمال كير ستارمر بعد أن قال الأخير إنه يريد أن يوفر وقتا ليقضيه مع عائلته بعد السادسة مساءً أيام الجمعة.

وزعم المحافظون، أن تصريحات زعيم العمال، التي جاءت فى مقابلة مع راديو فيرجن، ستجعله رئيسا للحكومة بدوام جزئى لو فاز فى انتخابات بريطانيا المقررة يوم الخميس المقبل، فى الوقت الذى قال فيه رئيس الوزراء ريشى سوناك للصحفيين إنه لم ينهى عمله أبدا عند السادسة مساءً.

إلا أن الهجوم الذى شنه المحافظون على ستارمر وصف بأنه بائس، وأشار الكثيرون إلى أن فيكتوريا زوجة كير ستارمر يهودية، وأن الأسرة تحافظ إلى إقامة عشاء السبت مساء الجمعة من كل أسبوع، وقال كير ستارمر إن حماية الوقت الذى يقضيه مع ابنته وابنته جعله صانع قرار أفضل وأكثر ارتياحا.

وقال ستارمر لراديو فرجين، إنه لديه استراتيجية قائمة وسيحاول الحفاظ عليها، والتي تتضمن وقتا محميا للأبناء، مساء يوم الجمعة، موضحا أنه داوم على ذلك لسنوات، وتابع قائلا: "لن أقوم بأمور تتعلق بالعمل بعد السادسة مساءً أيا كان الأمر، هناك استثناءات قليلة، لكن هذا ما سنفعله".

وهاجم حزب المحافظين ستارمر على منصات التواصل الاجتماعى، وقال إن زعيم العمال قال إنه سيبتعد عن العمل فى السادسة مساءً لو أصبح رئيس ا للوزراء، وأضاف منشور الحزب: تستحقون أفضل من رئيس وزراء بدوام جزئى. الطريقة الوحيدة لمنع ذلك هو التصويت للمحافظين يوم الخميس.

وعلق نائب رئيس حزب المحافظين جوناثان جيليس قائلا: دعونا نأمل ألا يختار بوتين السادسة ودقيقة مساء عندما يرغب فى الذهاب إلى أي مدى أبعد فى غزوه ضد أوكرانيا الذى وصفه بغير القانونى وغير الأخلاقى.