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إيمان كريم تهنئ مايا مرسى على توليها حقيبة التضامن الاجتماعى وتشكر القباج

الأربعاء، 03 يوليو 2024 03:21 م
إيمان كريم تهنئ مايا مرسى على توليها حقيبة التضامن الاجتماعى وتشكر القباج الدكتورة إيمان كريم
كتب محمود راغب

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تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي، لثقة القيادة السياسية في اختيارها لحقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للدكتورة نيفين القباج.

 

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن الدكتورة مايا مرسي، لها جهود كبيرة و حثيثة في ملف المرأة كرئيسة للمجلس القومي للمرأة قبل أن تترك هذا المنصب لتتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي، هذا بجانب دورها الحقوقي والتنموي واهتمامها بملف المرأة ذات الإعاقة، متمنية لها خالص التوفيق في مهمتها الجديدة كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

 

على جانب آخر، قدمت الدكتورة إيمان كريم، الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابق على دورها الحيوي خلال توليها هذا الملف وجهودها المضنية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمها المستمر للمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة والملفات التي يعمل عليها متمنية لها التوفيق في حياتها العملية المقبلة.

 







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