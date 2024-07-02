وزيرة التضامن: تنفيذ أنشطة بـ780 قرية بـ"حياة كريمة" للتوعية بأضرار المخدرات

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات فى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة "وذلك ضمن المبادرات التوعوية التى ينفذها الصندوق فى العديد من المحافظات بقرى "حياة كريمة"، والتى تتضمن أيضا زيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة .





كما يتم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعى بين قاطنى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر فى القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب، للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، كذلك تنفيذ زيارات منزلية للأهالى لتوعيتهم بخطورة تعاطى المخدرات.