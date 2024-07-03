إعلان شروط ومواعيد تنسيق الطالبات الجدد للمعهد الفنى لتمريض أزهر دمياط

كتب لؤى على

أعلن المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة عن فتح باب التقديم لتنسيق القبول للطالبات الجدد للعام الدراسي 2025/2024 م في الفترة من 2024/7/8 حتي 2024/7/20 " بمقر المعهد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة وعلى المتقدمات الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المعهد قانون تنظيم الأزهر وبشروط التنسيق التي يقرها مجلس إدارة المعهد مع مراعاة شروط الالتحاق بالمعهد المعتمدة من المجلس الأعلى للأزهر وتشمل الآتي:

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقط طبقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ 2023 /12/12

- أن تكون الطالبة مسلمة مصرية وحسنة السير والسلوك وألا يقل سنها في بداية العام الدراسي عن أربعة عشرعاما، ولا يزيد عن ستة عشرة عاما.

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة للشهادة الإعدادية الأزهرية فقط في ذات عام التقدم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

- الحد الأدنى لمجموع التقدم للتنسيق لا يقل عن (400 ) درجة من المجموع الكلي للإعدادية الأزهرية.

- يتم تقديم إقرار موقع عليه من ولي أمر الطالبة بعدم زواج الطالبة عند تقديمه لأوراقها وخلال سنوات الدراسة.

- يتضمن القبول بالأعلى في المجموع من المتقدمات من الاعدادية الأزهرية فقط مع اجتياز المقابلة الشخصية واختبار السمات والكشف الطبي.

- ولي الأمر هو المسئول الوحيد عن تقديم أوراق الطالبة للتنسيق وتقديم الإقرارات وتقديم الأصول بعد قبولها.

- التواصل والمتابعة مع إدارة المعهد بمقر المعهد بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة.

- رسوم التقديم للتنسيق (300) جنيه (ثلاثة مائة جنيه مصريا ) ولا تسترد في حالة عدم القبول يتم دفعها عن طريق ولى الأمر بإيصال رسمي في مقر المعهد بمستشفى جامعة الازهر بدمياط الجديدة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا .

- يتم إحضار نسخة من أصول وصور المستندات التالية أثناء دفع رسوم التنسيق في مظروف موضح عليه من الخارج اسم الطالبة والمجموع ويحتوى على المستندات التالية:

1- صورة استمارة النجاح صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي الأمر مكتوب عليها رقم هاتفه المحمول .

2- صورة شهادة ميلاد الطالبة كمبيوتر.

3- أصل إيصال التوريد الرسوم التقديم للتنسيق.



علما بأنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات التي ترد الى المعهد بعد تاريخ ( 2024/7/20) أو التي لا تحتوى على المستندات المطلوبة بالأعلى.



تعلن النتيجة المبدئية للقبول بالأعلى في المجموع للإعدادية الازهرية لاستكمال باقي الإجراءات في موعد أقصاه ( 1 / 8 / 2024 ) .