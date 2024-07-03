أزمة الكهرباء تضرب إيطاليا وتتسبب فى تعطل الخط الأول لمترو روما

وكالات

بدأت خدمة الخط الأول لمترو روما بين تيرميني وباتيستيني بحافلات بديلة هذا الصباح في الساعة 5:30، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، التي عنونت خبرها بـ"الخط الأول لمترو روما مغلق جزئيًا بسبب نقص الكهرباء".

ووجد الركاب والمسافرين على طول الطريق المحطات مغلقة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب خلل في أنظمة توزيع الجهد المتوسط للكهرباء خارج شبكة الشركة البلدية للنقل العام المحلي، وكان مرور القطارات غير ممكن بين تيرميني وباتيستيني.

كما تم إغلاق المحطات الأخرى على الطريق بين أنانيينا وتيرميني - مانزوني، وبونتي لونجو، وري دي روما - التي تسافر عبرها رحلات القطار. قامت شركة التنقل "Atac" التابعة للبلدية بتحريك حافلات بديلة بدءًا من الساعة 5 صباحًا. وأعلنت أنه سيتم نشر المعلومات في الوقت الفعلي على الموقع الرسمي.