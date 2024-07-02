انقطاع الكهرباء والاتصالات عن شمال ميانمار بسبب الفيضانات العارمة

نايبيداو (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام محلية فى ميانمار بانقطاع الكهرباء والاتصالات الهاتفية عن مناطق شمال البلاد، بسبب فيضانات غزيرة أدت إلى عزل آلاف السكان.

وأوردت قناة "آر.تي.بي.إف." البلجيكية اليوم الثلاثاء، أن نهر "أيياروادي" في ولاية "كاشين" شمال البلاد تجاوز "مستوى الخطورة" في بلدة "ميتكيينا" بعد عدة أيام من الأمطار الغزيرة، مضيفة أن الصور التي بثتها وسائل الإعلام المحلية تظهر منازل غمرتها المياه وأشخاصا يتحركون والمياه تصل إلى أعناقهم ويحملون أمتعتهم على رؤوسهم.

وكانت المياه قد انحسرت قليلا في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، لكنها كانت لا تزال تمطر وحاصرت الفيضانات المفاجئة آلاف الأشخاص في منازلهم.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة. وفي اتجاه مجرى النهر، في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قد يرتفع منسوب نهر أيياروادى بمقدار 1.8 إلى 3 أمتار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري.

وخلال موسم الأمطار، من شهري يونيو إلى أكتوبر، تكون الانهيارات الأرضية منتظمة وتشكل خطرا مميتا على آلاف العمال المهاجرين الذين يسافرون إلى ولاية كاشين للعمل في مناجم المعادن الثمينة.

وفي الشهر الماضي، أدى انهيار أرضي في منجم للأتربة النادرة إلى مقتل خمسة أشخاص وفقدان سبعة أخرين على الأقل، وفقا لعامل منجم ووسائل إعلام محلية. وتأتي هذه الفيضانات بعد أسابيع فقط من موجة حر قياسية، أدت إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية في أجزاء من ميانمار.

