أرقام هامة عن أوسع تعديل وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية.. إنفوجراف



30 وزيرا

شهدت حركة التعديلات الوزارية 2024 تصعيداً لعدد 1 نائب ، وعدد 1 محافظ

تميز التعديل الوزارى الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 من أعضاء الحكومة مقارنة بـ25 فى الحكومة السابقة، وانخفاض الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 بالحكومة السابقة

شهد متوسط الأعمار للسادة الوزراء انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعديل يونيو 2024 بعد أن كان فى الحكومة السابقة 64 عاما