أرقام هامة عن أوسع تعديل وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية.. إنفوجراف

تؤدى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية.
يضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية
يضم مجلس الوزراء 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية
يعتبر هذا التعديل الوزارى 2024 هو أوسع تعديل وزارى فى تاريخ الحكومة المصرية حيث شهد تعديل عدد 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبةشهدت حركة التعديلات الوزارية 2024 استبعاداً لـ20 وزيرا واستمراراً لـ8 وزراء، فيما نقل عدد 2 وزير الحقائب وزارية أخرى
30 وزيرا
شهدت حركة التعديلات الوزارية 2024 تصعيداً لعدد 1 نائب ، وعدد 1 محافظ
تميز التعديل الوزارى الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 من أعضاء الحكومة مقارنة بـ25 فى الحكومة السابقة، وانخفاض الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 بالحكومة السابقة
شهد متوسط الأعمار للسادة الوزراء انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى تعديل يونيو 2024 بعد أن كان فى الحكومة السابقة 64 عاما