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أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقعة اليوم

الأربعاء، 03 يوليو 2024 11:21 ص
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف أعلى درجات متوقعة اليوم حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء اليوم الأربعاء، وذلك تزامنا مع استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء، كما يلى:

تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

تتراوح مابين (33 -35) درجة على المناطق الساحلية.

تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.







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