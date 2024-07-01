درجة الحرارة 40.. تعرف على حالة الطقس فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون اليوم السابع صباح اليوم بثا مباشرا عن حالة الطقس بعنوان" درجة الحرارة 40 .. تعرف على حالة الطقس بسوهاج "بلد المواويل"، حيث تناول البث حدوث غنخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة مع وجود نسمات لطيفة على كافة الأجواء، بعد أن كانت المحافظة قد شهدت إرتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة والتي كانت قد وصلت إلى 44 درجة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يوليو، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح على عدة مناطق .

وفيما يلى بيان درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 25 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 37، ودرجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى المنيا الصغرى 24 والعظمى 38، ودرجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 39، ودرجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40، ودرجات الحرارة فى قنا الصغرى 28 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 29 والعظمى 42، ودرجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 43، ودرجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 41، ودرجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 29 والعظمى 43.